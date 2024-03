Em reformulação, Bahia divulga calendário 2024 das categorias de base | A TARDE

Em meio a uma série de reformulações, o Bahia divulgou o calendário de competições das categorias de base na temporada 2024. De acordo com o clube, a ideia é aumentar o nível de competitividade, participando de mais torneios por todo o Brasil.

Marcelo Teixeira, diretor executivo da base do Esquadrão, explicou que o triunfo é sempre importante, mas que o principal objetivo das categorias de base é formar jogadores.

“Dada a grandeza do Bahia, reconhecemos a importância de buscar sempre os triunfos, mas nosso principal objetivo é a formação dos jogadores. Mesmo que os resultados possam não ser tão impactantes neste primeiro momento, temos a certeza de que estamos no caminho certo, plantando as sementes que colheremos a médio e longo prazo”, afirmou o gestor.

O Sub-20 do Bahia participará dos torneios nacionais do calendário, o Brasileirão e a Copa do Brasil, além da Copa Atlântico, em Novembro, e da fase final do Campeonato Baiano da categoria. Já o Sub-17 entra em campo neste final de semana pelo Baianão Sub-20. A equipe do técnico Di Fábio vai representar os Pivetes de Aço na categoria mais velha, em preparação para o Brasileiro Sub-17, que tem início previsto para Julho. A equipe também irá jogar a Copa Galo no final do ano e a fase final do Campeonato Baiano Sub-17, em Outubro. A primeira fase do Estadual Sub-17 será jogada pela equipe Sub-16, que ainda vai disputar o Nordestinho e a Alcans Cup.

Entre os mais novos, o Sub-15 participará da tradicional Copa Nike, da Copa 2 de Julho, da Copa Metropolitana e do Brasileiro Sub-15. Já o Sub-14 disputará a Coffee Tournament, a Alcans Cup, a Copa Umbro e a Copa Metropolitana. Além destas já confirmadas, o clube ainda busca outras competições importantes para participar ao longo do ano, confira:

SUB-20

Copa São Paulo – Janeiro

Brasileirão Sub-20 – Abril

Fases finais do Baianão – Maio

Copa do Brasil – Agosto

Copa Atlântico – Novembro

SUB-17

Campeonato Baiano Sub-20 – Março

Campeonato Brasileiro – Julho

Fases finais do Baianão – Outubro

Copa Galo – Novembro

SUB-16

Nordestinho – Maio

Campeonato Baiano Sub-17 – Agosto

Alcans Cup – Novembro

SUB-15

Copa Votorantim – Janeiro

Copa Metropolitana Sub-15 – Abril

Nike Cup – Abril

Copa 2 de Julho – Julho

Campeonato Baiano – Agosto

SUB-14

Coffee Tournament Sub-15 – Março

Copa Soteropolitana Sub-15 – Março

Alcans Cup – Julho

Copa Umbro – Novembro