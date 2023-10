Em transição, Cauly e Cittadini só devem voltar contra o Goiás

Em fase de transição, os meias Cauly e Léo Cittadini seguem trabalhando de maneira parcial. Os atletas estão em fase final de recuperação e dificilmente encaram o Flamengo neste sábado, 30, no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na penúltima atividade antes do jogo contra os cariocas, os dois jogadores participaram de apenas do aquecimento com o grupo e depois trabalharam a parte. Cauly estava acometido de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Já Léo Cittadini sofreu uma entorse no tornozelo.

É provável que os meio-campistas só estejam disponíveis para o compromisso diante do Goiás, fora de casa, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O clube deverá se posicionar oficialmente após a última atividade de preparação do Esquadrão, que será realizada na manhã desta sexta-feira, 29, na Cidade Tricolor.

Primeiro time dentro do Z-4, o Bahia é o 17° colocado na classificação geral, com 25 pontos ganhos.