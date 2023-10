Em treino no feriado, Bahia aprimora parte física, técnica e tática | A TARDE

Em meio ao feriado desta quinta-feira, 12, o elenco do Bahia marcou presença no CT Evaristo de Macedo para mais uma sessão de treinamento em preparação para o jogo contra o Internacional, no dia 18 de outubro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Sob o comando do treinador Rogério Ceni, a equipe se dedicou a diversas atividades para aprimorar a parte física, técnica e tática.

Inicialmente, os atletas fizeram ativação na academia, priorizando a preparação física. Em seguida, no campo, o grupo se dividiu para um trabalho de aquecimento, integrando componentes da parte física e técnica.



O técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em dois grupos: meias e atacantes de um lado, e zagueiros, volantes e laterais do outro. Em metade do campo, utilizando duas traves e goleiros, a atividade focou em duelos em duplas (2x2) e contra-ataques com superioridade numérica (3x2).



Na sequência, os atletas foram separados em três times identificados por cores: sem colete, rosa e laranja. A comissão técnica coordenou um exercício de construção ofensiva, com sete jogadores atacando contra cinco jogadores defendendo. Por fim, foi realizado um trabalho tático em campo aberto de dez contra dez.



Os zagueiros tiveram uma atenção especial, permanecendo no campo 2 para uma atividade específica sob a orientação do auxiliar Nelson Simões. Recuperado de lesão, o meia Léo Cittadini participou de todas as atividades normalmente.



Na manhã desta sexta-feira, 13, o Bahia segue com a programação de treinos no CT Evaristo de Macedo. No sábado os jogadores terão folga e o retorno às atividades está previsto para a manhã de domingo.