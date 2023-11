Emerson Ferretti destaca três pilares como base de sua gestão; confira | A TARDE

A poucos dias da eleição para presidente da associação civil do Bahia, os candidatos seguem em ritmo de campanha. Emerson Ferretti, que tem Paulo Tavares como vice, realizou um evento para lançamento oficial de sua campanha e divulgou os planos e projetos para o Tricolor.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o ex-goleiro destacou que sua gestão será baseada em três pilares: Bahia e a SAF, Bahia e o Sócio e Bahia e o Povo. Confira detalhes de cada um deles.

Bahia e a SAF

“O Bahia é dono do futebol, o Bahia é dono do Bahia SAF. Mesmo que minoritário, o Bahia tem um peso qualitativo muito valioso, porque é quem entende do que é ser Bahia, quem entende do que é o futebol brasileiro. Então, essa experiência que a gente tem vai se juntar com a do Grupo City. O Grupo já levou o Manchester City a ser o maior campeão inglês nos últimos 15 anos e está levando o Girona, um clube antes irrelevante no futebol espanhol, a líder do campeonato espanhol da La Liga. E ele pode fazer isso aqui no Brasil”.

Emerson ainda pondera que, para isso acontecer, precisa haver um entendimento da movimentação no futebol nacional. “Logicamente que ele precisa entender o que é o futebol brasileiro, o que é o Bahia, e nós do clube temos a função e a obrigação de estar junto do grupo City, nos posicionarmos, atuarmos juntos, para o Bahia poder, num curto espaço de tempo, voltar a disputar conquistas relevantes”, explicou Ferretti.

Bahia e o Sócio

“Outro pilar é o Bahia, o sócio e o seu torcedor. É trabalhar para manter os benefícios já alcançados e ampliá-los, cuidar do seu torcedor junto à Arena Fonte Nova, que é a casa do clube, onde o torcedor vai assistir aos jogos, e precisa se sentir acolhido, respeitado e a gente também tem a obrigação de ser a voz e o sentimento do torcedor junto a esses players, ao Grupo City e a todos os outros stakeholders que se relacionam com o clube”, continuou o candidato.

Bahia e o Povo

“E o outro pilar é o Bahia Social, o Bahia e o povo. A gente não pode esquecer da função social que existe há alguns anos, que começou com campanhas bastante relevantes na sociedade e que tiveram resultados muito positivos. Precisamos fortalecer isso com a criação da Fundação Esquadrão, o braço social, que vai poder atuar junto à sociedade e aos seus torcedores, ao povo baiano, já que o Bahia é o povo”, concluiu o ex-goleiro.

Marcada para o dia 2 de dezembro, a eleição da associação civil do Bahia vai eleger presidente, vice e 100 novos conselheiros para o triênio 2024-2026. Somente poderão votar os sócios com aptidão estatutária e que estiverem adimplentes com suas obrigações financeiras até o dia 1º de novembro de 2023. A lista final de sócios aptos já foi divulgada pelo clube.