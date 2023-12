Emerson Ferretti é eleito novo presidente do Bahia | A TARDE

O comentarista esportivo e ídolo do Esquadrão Emerson Ferretti, da chapa União Tricolor, foi eleito neste sábado, 2, presidente do Bahia para ao triênio 2024-2026. A votação ocorreu na Arena Fonte Nova mais de três mil sócios durante as sete horas do pleito. Emerson foi eleito com 1.089 votos dos 3,179 válidos, enquanto o segundo mais votado foi Marcelo Sant’Ana, com 774 votos. Marcus Verhine ficou em terceiro com 673, Leonardo Martinez em quarto com 485 e Jaílson Baraúna com 158, foi o quinto.

O gaúcho Emerson Ferretti tem 52 anos e sucederá a Guilherme Bellintani no comando do Esquadrão de Aço. Também foram eleitos 100 novos conselheiros. Ele terá como vice o comunicador Paulo Tavares. Em suas primeiras palavras como presidente eleito, Emerson pediu união de todos em prol do clube e declarou amor pelo Bahia.

"É isso aqui que a gente quer trabalhar, o Bahia Unido. A gente estava só em lados opostos porque era uma campanha política. Todos aqui com um desejo legítimo de ajudar o Bahia e vocês, os sócios, escolheram. Nós tivemos 30 dias para falar diretamente com vocês e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas a todos nós porque esse candidatar presidente de um clube é um ato de coragem também porque não é fácil. É uma pressão, é uma responsabilidade muito grande, principalmente de um clube do tamanho do Bahia e a gente precisa de todos os tricolores unidos e eu convido a todos vocês. Sei que todo mundo está triste porque quem não ganha fica triste, eu estaria também se não tivesse ganhado, mas as portas, a comunicação. Sempre abertas, porque é esse o nosso desejo. Eu acho que cada um de vocês tem muito a colaborar com Bahia, senão vocês não estariam aqui em cima tentando ser presidente do clube. Então parabéns por toda a campanha, parabéns por querer ajudar o nosso clube e a gente vai estar sempre aberto para ouvir", disse o presidente eleito. Bora Bahia", declarou.

A missão do novo presidente da Associação é fiscalizar as ações e o cumprimento do contrato da SAF junto ao City Football Group, além de outros projetos, como a implantação de novas modalidades esportivas.

Emerson Ferretti foi jogador do Bahia entre os anos 2000 a 2005, onde conquistou bicampeonato da Copa do Nordeste, em 2001 e 2002, e do Campeonato Baiano de 2001. O novo presidente do Esquadrão é administrador por formação, pós-graduado em gestão esportiva e foi presidente do Ypiranga, tradicional clube de Salvador, entre os anos de 2010 a 2017.

Resultado final para a presidência do Bahia:

Emerson Ferretti - 1089 votos



Marcelo Sant'Ana - 774 votos

Marcus Verhine - 673 votos

Leornardo Martinez - 485 votos

Jailson Baraúna - 158 votos



Resultado final para o Conselho Deliberativo do Bahia:



Revolução Tricolor - 632 votos



Simplesmente Bahia - 478 votos

Independente - 423 votos

União Bahia - 380 votos

Bahia do Povo - 243 votos

Bahia Na Veia - 212 votos