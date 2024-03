Emerson Ferretti é recebido por Ednaldo Rodrigues na sede da CBF | A TARDE

O presidente do Bahia, Emerson Ferretti, visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 6, e foi recebido pelo presidente da entidade, o baiano Ednaldo Rodrigues.

Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), também marcou presença no encontro. Um dos objetivos de Emerson Ferretti na reunião é estreitar parcerias com a CBF, em prol do desenvolvimento de projetos sociais.

“O Bahia já é pioneiro na atuação junto à sociedade e queremos potencializar este trabalho, porque entendo que os clubes de futebol precisam assumir este papel. Tudo que é feito no mundo do futebol é um canhão de luz junto à sociedade. E, sem dúvida, a participação e o apoio da CBF é muito importante", declarou o ex-goleiro.

Ednaldo Rodrigues presenteou Emerson Ferretti com uma camisa da Seleção Brasileira personalizada e pontuou a importância de apoiar causas sociais que envolvem clubes de futebol.

"Desejo sucesso ao Emerson à frente da presidência do clube associativo Bahia. Vamos sempre apoiar as iniciativas em prol do desenvolvimento do futebol, aliado a ações cidadãs. Projetos sociais fazem parte desse caminho e uma das missões da CBF é apoiar causas que possam unir o futebol e o social", disse o presidente da CBF.