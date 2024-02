Especulado no Bahia, ex-xodó da torcida é o novo reforço do Botafogo | A TARDE

O volante Gregore, que pertencia ao Inter Miami, está a caminho do Brasil para defender as cores do Botafogo na temporada de 2024. O atleta, ex-Bahia, chegou a ser especulado no Tricolor do Aço no início do ano, mas o rumor não saiu do papel e o clube reforçou o setor com outros jogadores.

Gregore estava na equipe americana desde 2021, quando foi vendido pelo Esquadrão. O nome do jogador vinha sendo ligado aos cariocas há algumas semanas, mas nada havia sido oficializado, no entanto, foi na tarde desta segunda-feira, 19, que o Inter Miami publicou em suas redes sociais um anúncio de despedida ao atleta:"Nós gostariamos de agradecer ao Gregore por todas suas contribuições dentro e fora do campo, e desejar o melhor para sua carreira em sua volta à sua casa, o Brasil".

"Sua liderança e trabalho duro foram muito importantes para nós durante seu período no clube", afirmou Chris Henderson, Diretor de Esporte e Chefe de Futebol do Inter Miami.

Durante suas três temporadas pelo clube, o volante disputou 65 jogos na MLS e anotou oito assistências.