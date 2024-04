Especulado no Bahia, Gabigol é suspenso por dois anos; entenda | A TARDE

Especulado do Bahia, o camisa 10 do Flamengo, Gabriel Barbosa, foi suspenso do futebol pelo período de 2 anos devido a fraude em um exame antidoping, de acordo com informações do portal ge. Mesmo sem a confirmação do interesse do clube no atleta, o nome de Gabigol foi muito ligado ao Esquadrão nas últimas semanas.



O atacante do Flamengo foi julgado na tarde desta segunda-feira, 25, pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas. O jogador ainda pode tentar aplicar um recurso.

O julgamento foi apertado, com o placar de 5 a 4 a favor da punição do atacante.

Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". O código prevê a suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

A defesa apresentou o testemunho de L.C. Cameron, um bioquímico especializado em métodos de detecção de substâncias proibidas em exames antidoping. Durante seu depoimento, Cameron foi questionado tanto pela equipe de defesa de Gabriel quanto pela Procuradoria do tribunal e pelos auditores. Ele afirmou que, especialmente considerando os resultados da análise, não havia indícios de qualquer infração.

A acusação foi feita no final de dezembro, e a resposta da defesa foi enviada dentro do prazo, em 26 de janeiro, acompanhada de imagens das câmeras de segurança do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, corroborando a versão do jogador.

A primeira sessão do julgamento foi realizada em 20 de março, durando cinco horas, sendo conduzida de forma virtual pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Gabigol prestou depoimento por videoconferência, assim como outras sete testemunhas.

Após o término da sessão, o tribunal decidiu continuar os procedimentos na segunda-feira seguinte, também de forma virtual. Gabigol participou novamente da sessão nesta tarde. Um dos argumentos centrais da defesa do jogador foi o fato de ele ter se submetido ao exame de sangue, considerado mais preciso.

Gabigol contou com a representação da equipe jurídica liderada pelo advogado Bichara Neto, reconhecido por sua defesa em casos de doping, incluindo o do jogador Paolo Guerrero nos tribunais da FIFA em 2017. Além disso, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, também esteve presente na sessão para defender o jogador.