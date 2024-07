"Esperamos recuperar os pontos perdidos no Rio", afirma Kanu

Kanu concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado, 22 - Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia

Entrevistado neste sábado, 22, no CT Evaristo de Macedo, o zagueiro Kanu lamentou a derrota contra o Flamengo, mas destacou que o foco agora está no Cruzeiro, adversário deste domingo, 23, na Arena Fonte Nova.

“Acredito que foi um bom jogo, tivemos o controle durante boa parte da partida, infelizmente não conseguimos no último terço a infiltração, o último passe, para fazer os gols necessários. Foi uma boa partida, ok, mas agora virar a chave, amanhã é um jogo totalmente diferente, cada partida tem sua particularidade, e esperamos fazer um grande jogo para recuperar os pontos perdidos no Rio”, disse.

Questionado sobre o bom momento que vive no Bahia, Kanu falou sobre como se sente no clube e projetou fases ainda melhores.

“Fico muito feliz de ter começado esse projeto, quando o Cadu me ligou ano passado e me disse tudo que planejava para o futuro, eu topei na hora, é algo muito grande. Minha família está feliz, estou adaptado na cidade. Tudo é o tempo, as coisas vão melhorando gradativamente […] Eu fico muito feliz com esse momento, mas ainda é raso para o que a gente almeja, queremos algo maior, queremos coisas grandes, e para isso temos que ter humildade e cabeça no lugar”, comentou.