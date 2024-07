Gol do Flamengo mostra deficiência na bola aérea defensiva do Bahia

David Luiz marcou de cabeça no fim e garantiu vitória do Flamengo contra o Bahia - Foto: GILVAN DE SOUZA | CRF

O gol de David Luiz na derrota por 2 a 1 para o Flamengo não é fruto do acaso para o time Tricolor. A equipe comandada por Rogério Ceni é a segunda que mais levou gol de bolas alçadas em sua área.

Segundo levantamento do Espião Estatístico, o time baiano sofreu 20 gols na modalidade, um a menos que o Fluminense, que lidera o quesito.

“Nós trabalhamos muito a bola ofensiva de escanteio. Fazemos trabalhos individuais de bola parada. Acho que todo mundo tem suas funções. Hoje tomamos o gol no momento mais alto do time. Como explicar isso? Todos bem posicionados. É triste porque é um jogo muito bem jogado, que cai no esquecimento”.



Durante a coletiva, o treinador explicou a entrada de Rezende no final da partida.

"A entrada do Rezende não é para atacar mais ou menos. É pensando no que pode acontecer. O Flamengo te empurra para trás no final do jogo. A altura do time importa. O quarteto do meio de campo é tudo, mas não são bons cabeceadores. Então no meio das trocas você tem que pensar em tudo", complementou.

O Bahia volta ao campo no domingo, 23, às 16h, contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.