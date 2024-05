Everaldo desfalca Bahia no duelo decisivo contra o Criciúma | A TARDE

O Esporte Clube Bahia terá um desfalque importante na partida desta quinta-feira, 23, contra o Criciúma, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Everaldo, que vinha atuando como titular na equipe comandada por Rogério Ceni, não viajou com a delegação tricolor para o sul do país. A informação foi divulgada por Antônio Neto, da ECBTV. O motivo da ausência do camisa 9 não foi divulgado.

Everaldo, que formava dupla de ataque ao lado de Thaciano, terá sua ausência sentida pelo time. Para suprir a falta do camisa 9, Biel surge como a principal opção de Ceni. Além do número 11, o treinador tricolor ainda conta com Ademir, Ratão e Estupiñan como alternativas para o setor ofensivo.

Publicações relacionadas