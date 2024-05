Everaldo lamenta resultado no Ba-Vi: "Empate com gosto de derrota" | A TARDE

Vitória e Bahia protagonizaram um duelo eletrizante na tarde deste domingo, 21, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2024.

Diante de sua torcida, o Leão da Barra partiu para cima do Tricolor de Aço e chegou a abrir dois gols de vantagem por volta dos 20 minutos do segundo tempo, no entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni não se intimidou e conseguiu empatar o jogo com dois gols marcados em sequência, garantindo pelo menos um ponto no quinto clássico Ba-Vi disputado no ano.

Após o apito final, Everaldo, que marcou o gol de empate do Esquadrão no jogo, lamentou o resultado, mesmo com a equipe tendo conquistado o empate depois de estar com uma desvantagem de dois gols: "Empate com gosto de derrota. A gente sabe que poderia ter feito mais e sair daqui com o triunfo".

''Não fizemos um bom primeiro tempo, mas acho que no segundo tempo dominamos a maior parte, tanto que conseguimos empatar e quase viramos o placar", afirmou o camisa 9 tricolor.

O Bahia só volta a campo no próximo sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão 2024, contra o Grêmio.