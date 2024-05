Everaldo marca de pênalti e ajuda o Bahia a chegar a vice-liderança | A TARDE

Em bom momento com a camisa do Bahia, o atacante Everaldo chegou a seis gols na temporada e só está atrás na artilharia para Thaciano, que já fez oito gols na temporada. Na noite deste domingo, 5, o jogador foi responsável por abrir o placar para o Tricolor no Engenhão, em jogo da 5ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista no intervalo da partida, Everaldo pontuou a importância do gol e elogiou a defesa do goleiro John em finalização de cabeça, quando o jogo ainda estava 0 a 0.

“O lance da cabeçada foi uma baita defesa do goleiro. O cabeceio foi no meio, poderia ter colocado ela um pouquinho mais para o lado. Foi um baita cruzamento do Arias, mas não tem o que lamentar, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti”, disse ao Premiere.

“Nosso time está suportando bem o jogo deles, está conseguindo construir também, nós estamos no nosso padrão de jogo E é muito importante esses 45 minutos saindo ganhando um a zero, mas tem mais 45. O time deles é qualificado e a gente tem que voltar atento e tentar buscar o segundo gol aí pra treinar uma tranquilizada maior”, complementou.

Publicações relacionadas