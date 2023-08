Everaldo projeta jogo contra o Atlético-MG: "Conquistar o triunfo"

Autor do primeiro gol Tricolor no triunfo por 3 a 1 diante do América-MG, o atacante Everaldo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 9. O centroavante celebrou o resultado e enalteceu o trabalho do grupo.

"Nós estávamos muito em busca desse triunfo, porque a tabela já dizia. A posição que nós estávamos. Ainda estamos na verdade. Uma posição complicada, que não condiz com o grupo que não temos e com o trabalho que vem sendo desempenhado. Agora, nos dá tranquilidade durante a semana para trabalhar. Mas, abendo que nós temos uma pedreira no domingo, que é o Atlético-MG fora de casa, difícil, mas temos totais condições de chegarmos lá e conquistar o triunfo", disse.

O Bahia saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 16ª colocação, com 18 pontos somados. Insatisfeito com os números do Esquadrão na Série A, Everaldo crê na melhora da equipe no returno do Brasileirão.

"Não estou contente com os números, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas tenho certeza que isso vai melhorar. Com certeza tenho margem para crescer mais. Eu me cobro muito. Fiquei muito feliz pelo gol de domingo, mas não estou satisfeito. Quero mais. Tenho certeza que isso vai acontecer. Tem o próximo jogo, o segundo turno inteiro. O que depender de mim, vou dar meu melhor para buscar os triunfos e os objetivos pessoais, que são fazer os gols", explicou.

O próximo compromisso do Bahia será neste domingo, 13, às 11h, no Mineirão, contra o Atlético-MG. Everaldo falou sobre as cobranças da fiel torcida. O camisa 9 entende as críticas e se diz orgulhoso do apoio incondicional nos jogos na Arena Fonte Nova.

"Eu acho que o torcedor vê. Alguns jogos sim, fomos mal. Fugiu do que a gente vinha trabalhando. Mas nos outros jogos fomos bem e infelizmente não transformamos em triunfos. Eu entendo essa desconfiança do torcedor, estamos em uma zona que não é confortável. Queremos sair dali e sabemos que temos um grupo que pode estar melhor na tabela. Temos que transformar os jogos em triunfos. Isso vai nos tirar da nossa situação. Não podemos falar nada do torcedor, é incrível. Mesmo na nossa situação estão lá. É muito orgulho da nossa torcida", pontuou.