Everaldo revela "alívio" com hat-trick e projeta sequência na Série A | A TARDE

Após sete jogos, Everaldo voltou a sorrir atuando pelo Bahia. Além do "Hat-Trick" (três gols marcados em um jogo) e uma assistência para gol na partida contra o Goiás, o camisa 9 do Esquadrão de Aço. A grande atuação individual foi celebrada, contudo o apoio do grupo na fase ruim foi fundamental.

"Não é novidade esse apoio, não só comigo, mas entre nós, a gente está acostumado assim. Sabemos que quem está ali dentro de campo está sujeito a críticas, a cobranças. Então, nós sempre buscamos nos apoiar, até porque pensamos em prol do coletivo, então isso obviamente ajuda bastante, o apoio dos colegas. A gente sabe, sei do meu potencial, a gente sabe do nosso potencial como grupo. Então, algo especial, acredito que não tenha algo especial, assim, foi mesmo resiliência como grupo, eu como jogador profissional também. Jogador já experiente, fui resiliente, consegui passar por cima disso e agora é buscar cada vez mais contribuir com os triunfos", disse Eve.

Everaldo tem 50 jogos com a camisa azul, vermelha e branca. Para ele, os gols marcados tiram um peso e trazem alívio para a sequência da disputa da Série A, que caminha paea a reta final.

"Claro, atacante vive de gols, e comigo não é diferente. Dá um alívio, sim, marcar gols, mas sempre falo, o mais importante é o coletivo, são os três pontos, sempre. Particularmente para mim, fez muito bem, aumenta o nível de confiança, estava precisando muito disso, mas sempre coloco em primeiro lugar o grupo, o coletivo. Claro, teve alguns erros no jogo, dez gols têm muitos erros, tanto nosso quanto deles, mas foi um triunfo muito importante, um adversário direto, e agora é dar sequência no trabalho, tanto eu quanto o grupo", falou.

Everaldo é o artilheiro do Bahia em 2023, com 17 gols e cinco assistências. No Brasileirão, ele é o artilheiro absoluto do time Tricolor. Em sua melhor temporada no Brasil, na Chapecoense, foram 19 bolas na rede e duas assistências. A má fase fez o jogador filtrar as críticas e a ter mais sabedoria, ao lidar com as mais incisivas.

"A palavra correta é resiliência. A gente sabe que, principalmente no Brasil, o camisa 9 é cobrado por gols. Claro que no mundo inteiro, mas no Brasil a cobrança é muito alta. E é normal e natural isso. Tem que saber lidar com isso, eu soube e sei lidar com isso. Dou atenção às críticas construtivas, críticas vazias entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas construtivas recebi várias, de pessoas próximas de mim, e sempre dei atenção a isso e busquei sempre melhorar. Agora é, como falei, dar sequência no trabalho, foram três gols muito importantes, assistência, a gente conseguiu o triunfo. Importante, mas tem 12 finais pela frente para tirar o Bahia dessa situação", explicou.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos ganhos. O Tricolor terá uma sequência de dois jogos em casa. A primeira está marcada para o dia 18 de outubro, na próxima quarta, às 21h30, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova. Everaldo já projeta o confronto diante dos gaúchos. Confiante, Eve crê numa classificação para a Copa Sul-Americana ao final do Brasileiro.

"Claro, temos totais condições, não só tirar o Bahia dessa situação, mas colocar o Bahia na zona de Sul-Americana, nosso objetivo. Como falei, temos 12 jogos pela frente, dois agora em casa [Inter e, depois, Fortaleza], presença da nossa torcida, na Fonte Nova. Vamos fazer bons jogos e vamos conquistar os triunfos", concluiu.