Éverton Ribeiro marca novamente e celebra: "Fonte Nova dá sorte" | A TARDE

Após estrear a equipe principal, o Bahia segue 100% no Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira, 31, o Tricolor venceu o Barcelona por 2 a 0 na Arena Fonte Nova e emendou a terceira vitória seguida na competição. Os gols da partida da 5ª rodada foram marcados por Éverton Ribeiro e Rafael Ratão.

Em entrevista após a partida, o camisa 10 e capitão do Bahia elogiou o time do Barcelona, lamentou as inúmeras chances perdidas, mas comemorou o resultado positivo que deixa o Tricolor com 10 pontos em cinco jogos.

“Graças a Deus mais um triunfo. Consegui fazer mais um gol, a Arena Fonte Nova vem me dando sorte. Hoje a equipe foi muito bem. A equipe do Barcelona também, muito bem posicionada, é um time difícil de ser batido. A gente teve que ter paciência. Criamos bastante, pecamos um pouco na finalização, mas saímos hoje vencedores. É continuar evoluindo que domingo temos um jogo difícil. É continuar nessa pegada pés no chão e sempre evoluindo”, disse o meia à TVE.

Autor do segundo gol do Bahia, o atacante Rafael Ratão marcou pela primeira vez em 2024 e disse que espera marcar mais vezes no decorrer da temporada.

“Muito feliz, muito contente, diante da torcida aqui. É o trabalho que eu estava fazendo pra poder acertar os gols, espero que seja o primeiro de muitos agora em 2024”, contou o jogador em entrevista após o jogo.

O próximo compromisso do Bahia agora é contra o Sport, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O clássico regional está marcado para as 16h de domingo, 4, na Arena Fonte Nova, em Salvador.