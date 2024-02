Bahia vence o Barcelona e emenda três vitórias seguidas no Baianão | A TARDE

O Bahia recebeu o Barcelona na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 31, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano e venceu por 2 a 0. O Tricolor desperdiçou muitas oportunidades de gol e só conseguiu marcar com Éverton Ribeiro, de cabeça, e Rafael Ratão, ambos na etapa final.

Com o resultado, o Bahia chegou a 10 pontos em cinco jogos e pode terminar a rodada na liderança, dependendo do resultado do jogo do Vitória, que entra em campo também nesta quarta, contra o Jequié. O Barcelona segue com sete pontos e pode deixar o G-4 com a conclusão da rodada.

O Bahia agora volta suas atenções para a estreia na Copa do Nordeste, contra o Sport. O jogo está marcado para as 16h de domingo, 4, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, às 18h30, o Barcelona entra em campo pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, contra o Jacuipense, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

O jogo

Logo no primeiro minuto, o Barcelona mostrou porque está entre os primeiros colocados do Campeonato Baiano. Natan recebeu na grande área e finalizou duas vezes, mas o goleiro Adriel fez a defesa e evitou o gol dos visitantes.

A resposta do Bahia veio aos 9, após boa troca de passes em que Everton Ribeiro encontrou Cauly no meio da área, mas a finalização de primeira saiu por cima do gol defendido por Thiago Passos.

O Bahia voltou a assustar sete minutos depois, em lance parecido. Dessa vez, Gilberto fez jogada na ponta direita e tocou para Cauly, na entrada da grande área. O meia novamente finalizou de primeira, com o pé direito, mas dessa vez obrigou uma defesa do goleiro Thiago Passos, que mandou para escanteio.

Aos 23, os papéis se inverteram. Cauly recebeu na direita e colocou a bola na cabeça de Gilberto, que livre na grande área, cabeceou na trave esquerda do Barcelona. Seis minutos depois, Cauly foi lançado por Everton Ribeiro, invadiu a área e rolou para Thaciano finalizar, mas o zagueiro do Barcelona conseguiu evitar o gol do Bahia e a partida foi para o intervalo sem mudanças no placar.

Cauly perdeu pelo menos três oportunidades de gol no primeiro tempo | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Segundo tempo

Após o intervalo, o Bahia seguiu no comando das ações e precisou de onze minutos para abrir o placar. Everaldo fez boa jogada pela ponta esquerda e cruzou para Éverton Ribeiro cabecear. A bola ainda desviou antes de cruzar a linha e deixar o Tricolor na frente do Barcelona.

Seis minutos depois, o Bahia quase ampliou após lindo passe de Éverton Ribeiro para Cauly, dentro da grande área. O camisa 8 tentou limpar o goleiro, mas Thiago Passos fez bem a leitura da jogada e desarmou o meia do Tricolor. Aos 33, Rafael Ratão quase marcou em finalização da pequena área, mas Thiago Passos fez grande defesa.

No minuto 39, Rafael Ratão conseguiu sair do quase e marcar seu primeiro gol na temporada. Ele recebeu bom lançamento de Thaciano, partiu em velocidade com a bola dominada e tocou rasteiro na saída do goleiro Thiago Passos, que não conseguiu fazer a defesa. Ante do apito final, aos 43, ele ainda evitou o gol de Biel, com importante defesa, mas o Bahia saiu de campo com os três pontos.