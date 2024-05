Everton Ribeiro prioriza ajuda ao RS: "Futebol fica de lado" | A TARDE

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Bahia ganhou mais tempo de preparação para dois jogos eliminatórios. A suspensão foi uma maneira que os clubes da Série A encontraram de se solidarizarem com o Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia ambiental.

Camisa 10 e capitão do Bahia, Everton Ribeiro destacou a importância de ajudar os gaúchos. Apesar do momento do Tricolor no Brasileirão, o meia afirmou que o elenco tem tratado cada jogo como uma decisão.

“Uma situação bem delicada, uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O futebol acaba ficando um pouco de lado, as vidas humanas são mais importantes. Em questão do futebol, a gente está em um bom momento, mas o primeiro pensamento é ajudar. Vamos fazer o melhor possível no que for para ajudar as pessoas”, disse Everton Ribeiro, antes da confirmação da suspensão do Brasileirão.

Leia mais: Com Brasileirão suspenso, veja como fica o calendário da dupla Ba-Vi

“Estamos encarando todos os jogos como uma final, isso que vem fazendo a diferença para nós. Independentemente se é Brasileiro, Copa do Brasil ou Copa do Nordeste, são jogos importantes”, complementou.

Os dois compromissos do Bahia no calendário agora são decisivos. Primeiro, na quinta-feira, 23, o Tricolor vai até Santa Catarina encarar o Criciúma pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo vale uma vaga nas oitavas de final e está marcado para as 19h. Para se classificar, o Esquadrão de Aço só precisa de um empate.

Já no domingo, 26, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o CRB, em jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 16h. Em caso de empate, a vaga na grande final será decidida por meio de disputa de pênaltis.

Publicações relacionadas