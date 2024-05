Com Brasileirão suspenso, veja como fica o calendário da dupla Ba-Vi | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido de 15 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão e suspendeu as duas próximas rodadas da competição. Com isso, os dois representantes baianos que entrariam em campo neste final de semana, ganharam mais tempo para se preparar para o confronto de volta da Copa do Brasil.

Na quarta-feira, 22, o Vitória recebe o Botafogo com uma desvantagem no placar. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro foi superado pelos cariocas por 1 a 0. Para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Leão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a vaga será decidida por meio de disputa de pênaltis. A bola rola às 19h, no Barradão.

O Bahia, por sua vez, entra em campo na quinta, 23, também às 19h. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e vai até Santa Catarina enfrentar o Criciúma precisando apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para as cobranças de penalidades máximas.

Leia mais: Dinei é a favor de suspensão do Brasileirão: "Vai ser benéfico"

Além disso, o Bahia enfrenta o CRB, pela semifinal da Copa do Nordeste. O jogo eliminatório está marcado paras as 16h de domingo, 26. Neste final de semana, que seria realizada a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá novamente uma folga no calendário, ficando com tempo livre para os treinamentos.

Até então, de acordo com a CBF, o Brasileirão deverá retomar as atividades no primeiro fim de semana de junho, com a 9ª rodada. Os adversários de Vitória e Bahia são Internacional e Criciúma, respectivamente, nos dias 1º e 2 de junho.

Antes disso, no dia 27 de maio, será realizado, na sede da entidade, um Conselho Técnico para definir “aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.

