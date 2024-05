Dinei é a favor de suspensão do Brasileirão: "Vai ser benéfico" | A TARDE

Após o pedido de 15 dos 20 clubes que disputam a Série A, a CBF confirmou a suspensão das rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro, por conta de toda a tragédia climática que assola todo o estado do Rio Grande do Sul. Por consequência, a logística das equipes gaúchas envolvidas está prejudicada. Essa parada na competição pode ajudar o Vitória na sequência da temporada.

São sete jogos sem vencer na temporada e três derrotas seguidas no retorno a elite, com apenas um ponto somado. O momento ruim do rubro-negro baiano culminou na demissão de Léo Condé e na contratação imediata do técnico Thiago Carpini. Com isso, o novo comandante terá mais alguns dias para conhecer o elenco e ajustar o time.

O Portal A TARDE conversou com Dinei, ídolo rubro-negro, bicampeão baiano, e que vestiu a camisa do Leão da Barra em 177 jogos e balançando as redes em 53 oportunidades, em três passagens. Para o ex-centroavante, a parada será importante para prosseguir com a ajuda humanitária a população gaúcha.

O momento também servirá para a recuperação de Internacional, Grêmio e Juventude, que estão com as esttururas avariadas por conta das enchentes. Dinei complementa que a paralisação benéfica para o Vitória, pois Carpini irá analisar o grupo e promover as correções devidas.

"Essa paralisação vai ser importante para o Vitória, até porque está passando por uma fase difícil. Com a mudança do treinador também, com essa parada ele vai poder conhecer os jogadores. Na minha opinião, acho que vai ser benéfico para o Vitória e também importante por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul", disse Dinei.

Acho que não tem clima para futebol na região do Sul. Grêmio e Inter estão sendo afetados, o Juventude também, com muitos jogos adiados. Com essa paralisação vai amenizar mais, mas vai ser muito benéfico para o Vitória. Vai ter uns dias para o treinador novo avaliar a equipe e poder mostrar o que ele tem de bom", complementou o ex-jogador.

O Leão da Barra teria Atlético-GO e Juventude como os dois adversários em sequência na Série A. Com a suspensão, a equipe foca no jogo contra o Botafogo, marcado para a próxima quarta-feira, 22, às 19h, no Barradão, válido pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

