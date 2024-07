Éverton Ribeiro recebe homenagens da torcida do Flamengo; veja

Éverton Ribeiro disputa bola com Ayrton Lucas - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro reencontrou a torcida rubro-negra pela primeira vez como jogador do Bahia, em um jogo repleto de emoções. O Maracanã foi palco de muitas homenagens, com adesivos, faixas e bandeiras exaltando o meia. O Flamengo venceu por 2 a 1 e, após o apito final, Everton protagonizou momentos emocionantes com os ex-companheiros e foi até a torcida agradecer pelo carinho.

| Foto: Foto: Thiago Lima

A torcida começou a distribuir os adesivos ainda na parte externa do Maracanã. Em um deles, havia também uma homenagem para a família de Everton Ribeiro. Sua esposa, Marília Nery, e os filhos, Augusto e Antônio, conhecidos carinhosamente como Baby Guto e Totói, também estavam presentes no estádio.

| Foto: Foto: André Durão

No fim do jogo, o meia recebeu abraços de vários jogadores do Flamengo. O último deles foi David Luiz, com quem trocou um abraço demorado, saindo com os olhos cheios de lágrimas.

Depois de se despedir do zagueiro, que marcou o gol da vitória rubro-negra nos acréscimos, Everton Ribeiro ficou sozinho no gramado do Maracanã e se dirigiu ao Setor Norte, onde fica a torcida organizada do Flamengo. Emocionado, aplaudiu e agradeceu aos torcedores.

Everton Ribeiro defendeu o Flamengo em 394 partidas e marcou 46 gols