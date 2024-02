Ex-Bahia anuncia aposentadoria e divulga sociedade com ex-Vitória | A TARDE

Sem jogar desde abril de 2023, quando rescindiu contrato com Cuiabá, o meia Rodriguinho anunciou que está aposentado e já tem nova carreira no futebol. Aos 35 anos, o ex-jogador do Bahia agora é empresário e tem como sócio o ex-Vitória Dudu Cearense.

Ele contou que apesar de não ter jogado junto com Dudu, está montando uma nova empresa para oferecer apoio aos atletas no decorrer da carreira no futebol.

“É uma nova ferramenta para dar todo o apoio aos atletas, para que tenham um planejamento de carreira muito bom e que não sejam passados para trás, como a gente vê muito no futebol”, revelou ao ge.

Revelado pelo ABC, Rodriguinho chegou ao Bahia em 2020 e jogou no clube por duas temporadas. Nesse período, o meia fez 93 jogos, marcou 19 gols e deu nove assistências. Na 37ª rodada do Brasileirão de 2020, ele marcou um hat-trick contra o Fortaleza, que garantiu a permanência do Bahia na Série A.