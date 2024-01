Ex-Bahia, atacante tem acerto encaminhado com time da Série B | A TARDE

O atacante William Barbio, ex-Bahia, está bem encaminhado como novo reforço do Amazonas, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O atleta de 31 anos disputou, em 2023, o Gauchão e a Série C pelo Ypiranga-RS, e a Série B com a camisa do Londrina.

Na atual temporada, o atacante disputou 41 jogos e marcou oito gols, sendo sete pelo Ypiranga e um com a camisa do Londrina. William Barbio, começou a carreira no Nova Iguaçu, mas ganhou projeção no Vasco, em 2012, em seguida, saiu para o Atlético-GO e depois para o Bahia, por empréstimo.