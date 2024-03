Ex-Bahia diz que almeja chegar a Seleção Brasileira: "é um sonho" | A TARDE

Formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba tem sido destaque do Red Bull Bragantino, sendo um dos melhores da posição no Brasileirão de 2023, atraindo os olhares do CSKA, da Rússia, e do Flamengo, que chegou a sondar a contratação do atleta no início do ano.

Vivendo grande momento, Capixaba revelou o desejo de chegar a Seleção Brasileira e jogar por um grande clube da Europa durante entrevista concedida ao ge: "Não posso falar totalmente ainda os meus objetivos. Mas já tracei esses objetivos, quero concluí-los. Espero poder atingir um nível maior neste ano para conquistar uma vaga na Europa, jogar por um grande clube e chegar à Seleção Brasileira, que é um sonho de todo atleta. Uma temporada brilhante, melhor que a temporada 2023. É o que eu sempre busco para minha carreira".

Capixaba teve duas passagens pelo Esquadrão, e a primeira, em 2017, contou com mais apoio por parte da torcida. Isso porque vindo da base, o jovem demonstrava muita qualidade individual, tanto que era um ponta de origem, mas foi trazido para a lateral por Aroldo Moreira, quando ainda era um ‘Pivete de Aço’.

Já na segunda passagem pelo Tricolor de Aço, o lateral-esquerdo não obteve o mesmo sucesso. No seu retorno ao clube, em 2020, após três anos longe, Capixaba virou alvo da torcida devido a constantes falhas defensivas, vide a trapalhada com o goleiro Anderson na final da Copa do Nordeste daquele ano, que acabou custando caro ao Esquadrão. No ano seguinte, em 2021, o jogador fez parte da campanha do rebaixamento do Bahia no Brasileirão.

Pelo Esquadrão, Juninho Capixaba disputou 114 jogos, deu 14 passes para gol e balançou as redes em quatro oportunidades.