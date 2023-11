Ex-CEO do Bahia aposta em aproximação entre clube e torcida | A TARDE

Eleito o melhor CEO do futebol brasileiro no ano de 2019 pela Conferência Nacional de Futebol (Conafut), Pedro Henriques deixou o Bahia em 2020 após cumprir os principais objetivos de sua gestão: viabilizar a marca própria e entregar o centro de treinamento Evaristo de Macedo, a Cidade Tricolor.

Atualmente, Pedro é um dos sócios da Armatore, empresa pioneira em análise de comportamento de fãs em larga escala no mundo, e aposta em uma inteligência artificial desenvolvida por eles para ampliar e converter vendas para clubes, entidades esportivas e patrocinadores do segmento.

“Não há IA que faça o que a solução da Armatore faz. Nós não apenas organizamos dados: nós damos comandos textuais sobre o passo que deve ser colocado em prática para que clubes, entidades e seus patrocinadores vendam mais”, revelou o ex-CEO do Bahia.

A ferramenta promete indicar de forma textual e assertiva o que fazer para aumentar volume de vendas e oferecer informações claras sobre o que motiva os fãs de times e esportes e como eles interagem com marcas e produtos.

“Muita gente tem acesso a informações e dados diversos, mas não consegue entender o que fazer exatamente com eles. Nossa IA soluciona essa lacuna ao ser assertiva e traduzir as informações”, explicou Fernando Fleury, fundador da Armatore.

Além de CEO do Bahia, Pedro Henriques também foi vice-presidente do clube no triênio 2015-2017, período em que o clube foi presidido por Marcelo Sant’Anna. Ele é um dos speakers confirmados na Confut Nordeste, a Conferência Nacional de Futebol, edição nordeste, que será realizada em Salvador nos dias 23 e 24 de novembro.