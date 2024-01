Ex-jogador do Bahia se antecipa e deseja sorte a Éverton Ribeiro | A TARDE

Recém-contratado pelo Bahia para a temporada 2024, o meia Éverton Ribeiro recebeu um caloroso bem-vindo do ex-atleta Cláudio Adão. Em sua conta oficial no Instagram, o ex-atacante comparou sua ida ao Tricolor em 1986 com a do meia ex-Flamengo e desejou sorte ao jogador.

De acordo com informações do ge, Éverton Ribeiro chegou a um acordo com o Bahia para um contrato de dois anos e vai ter a oportunidade de ser embaixador do Grupo City, que comanda o futebol do Tricolor, ao se aposentar. O meia estava livre no mercado após deixar o Flamengo.

“Você está indo para um grande clube numa situação bem parecida com a minha, quando fui em 1986 para o Bahia. Depois de 10 anos jogando nos grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, tive a coragem, assim como você, e acreditei num projeto e fui muito bem sucedido, assim como acredito que você será. Boa sorte, você é um grande jogador e tenho certeza que será muito feliz e será muito bem acolhido pelo torcedor do Bahia”, disse Cláudio Adão na legenda da foto.

Atualmente com 68 anos, Claúdio Adão foi revelado pelo Santos, em 1972, e possui passagem por diversos times do país, com destaque para o Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense, e Botafogo. Pelo Bahia, conquistou três títulos do Campeonato Baiano (1986, 1987 e 1991).