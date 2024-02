Ex-meia divulga interesse do Bahia no atacante Gabigol, do Flamengo | A TARDE

O ex-jogador Alex afirmou, no programa Boleiragem, do SporTV, que o Bahia está interessado no atacante Gabigol, do Flamengo. De acordo com o ex-meia de Corinthians e Internacional, o negócio é muito difícil, mas a influência de Éverton Ribeiro pode ser um trunfo do Tricolor.

“O interesse já existe. A dificuldade para o negócio com o Flamengo é gigantesca. O Flamengo não vai abrir mão. E o Gabigol desse jeito que está o Flamengo hoje… Não é que não vai acontecer, porque futebol a gente não sabe, mas está difícil. Tem até o Bruno Henrique para jogar nesse nível. Jogando bem De la Cruz, jogando bem Arrascaeta, jogando tão bem Everton Cebolinha, como você vai fazer? Então, nesse ponto, Gabigol jovem ainda do que jeito que está, de repente, é o tipo de projeto que pode ser a ida do Everton [Ribeiro] lá e pode ser aquele negócio de atrair”, comentou Alex.

Ainda na primeira semana de janeiro, o Portal MASSA! havia divulgado que Gabigol era o sonho de consumo do Bahia. O atacante chegou ao Flamengo em 2018 e desde então possui 153 gols em 269 jogos pelo Rubro-Negro carioca.