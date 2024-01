Ex-xodó da torcida do Bahia, Artur Victor é anunciado em clube europeu | A TARDE

Jogador que foi xodó da torcida do Bahia em 2019, Artur Victor foi anunciado como novo reforço do Zenit, da Rússia. O Palmeiras, seu clube anterior, vendeu o atacante em uma transferência que pode chegar em até 18 milhões de euros (R$ 96,12 milhões).

Revelado no Verdão, Artur chegou a se destacar no time de Abel Ferreira no início da temporada passada. Ele disputou 43 partidas, marcou 10 gols e deu duas assistências. Perdeu espaço na reta final e acabou entrando na lista de negociáveis do clube paulista.

Hoje aos 25 anos, o atacante foi de idas e vindas no Palmeiras. Passou por empréstimos no Novorizontino, Londrina e Bahia, onde teve destaque em 2019, disputando 55 jogos com 10 gols e nove assistências, sendo ainda campeão baiano.

Em 2020, o Verdão negociou o atleta com o Red Bull Bragantino, onde ele seguiu mantendo o bom nível. Por isso, no início do ano passado, o Alviverde recontratou sua cria da base por cerca de R$ 45 milhões.

Artur Victor não é o único brasileiro no elenco do Zenit, pelo contrário. Ele vai encontrar atletas como Nino, Rodrigão, Mário Fernandes, Du Queiroz, Wendel e Gustavo Mantuan. Atual campeão nacional, o clube é vice-líder do Campeonato Russo com 36 pontos, dois a menos que o primeiro colocado Krasnodar.