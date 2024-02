Expulsos no Ba-Vi, Rezende e Jean Lucas desfalcam o Bahia no Baianão | A TARDE

O técnico Rogério Ceni ganhou dois desfalques para o próximo jogo do Bahia, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Rezende e Jean Lucas foram expulsos na derrota por 3 a 2 para o Vitória e cumprirão suspensão automática no confronto contra a Juazeirense, às 16h de domingo, 25.

Com os desfalques, Rogério Ceni terá sete opções para armar o meio de campo da equipe em Juazeiro: Everton Ribeiro, Cauly, Thaciano, Caio Alexandre, Léo Cittadini, Yago Felipe e Roger Gabriel.

Antes de voltar a campo pelo Campeonato Baiano, o Bahia tem estreia na Copa do Brasil marcada para esta quarta-feira, 21. O Tricolor vai até São Luís enfrentar o Moto Club no Estádio Nhozinho Santos, às 20h.