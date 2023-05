"Falta efetividade", afirma Kanu após mais uma derrota do Bahia

O Bahia chegou ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 0 para o Internacional na tarde deste domingo, 28. Apesar do resultado ruim na 8ª rodada do Brasileirão, o capitão Kanu disse acreditar no projeto e que essa fase vai passar.

“Se você olhar os resultados em si são bem ruins, os números não estão muito bons, mas mais uma vez hoje a gente faz um bom jogo e acaba pecando em efetividade. Eles tiveram muito menos oportunidades de gols e acabaram concluindo bem. Futebol é isso. É continuar, porque a gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo e tenho certeza que em breve a gente vai voltar a triunfar e seguir nosso caminho, que a gente almeja tanto um bom Campeonato Brasileiro”, disse Kanu após a derrota.

O zagueiro ainda explicou o lance do primeiro gol sofrido pelo Bahia e lamentou as oportunidades perdidas no ataque. “A gente cobrou para entrar no jogo ligado, entramos muito bem no primeiro tempo, onde a gente não sofreu. Na verdade, o jogo todo a gente não sofreu. Não me lembro do Marcos ter feito uma defesa assim e ainda assim, num cruzamento, a bola sobra para eles e eles fazem o gol”, comentou.

“Falta um pouquinho mais de efetividade no último terço. Hoje a gente teve uma chance clara com o Thaciano e acabou passando, o Everaldo cabeceou e o goleiro fez uma grande defesa. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de concentração para botar a bola para dentro. A gente vem de um resultado não muito bom, mas nunca crescente coletiva que eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande Campeonato Brasileiro”, seguiu o capitão.

Agora o próximo desafio do Bahia é pela Copa do Brasil, contra o Santos, em briga por vaga nas quartas de finais. Para Kanu, o apoio do torcedor é fundamental para o Tricolor conquistar a classificação.

“É um jogo muito difícil. Lá já foi muito disputado, aqui vai ser mais ainda. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, ter a casa cheia para a gente sair com o triunfo e consequentemente com a classificação, que vai ser muito importante para nós e para o clube”, concluiu o jogador.

A partida de volta entre Bahia e Santos está marcada para as 19h desta quarta-feira, 31, na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, na Vila Belmiro, as equipes empataram sem gols e quem vencer garante vaga nas quartas de finais. Em caso de novo empate, a vaga será decidida em disputa de pênaltis.