"Faltou um pouco mais de capricho para definir", afirma Ceni | A TARDE

O Esporte Clube Bahia estreou com o pé direito na Copa do Nordeste de 2024. Na tarde deste domingo, 4, o Esquadrão venceu o rival Sport por 2 a 1, com gols marcados por Thaciano, ainda no primeiro tempo, e por Rafael Ratão, aos 50 minutos da segunda etapa. No entanto, o tricolor quase viu uma partida dominante terminar em um empate decepcionante pela falta de capricho na finalização, mas como diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.

Logo após a partida, Rogério Ceni compareceu à sala de imprensa da Arena Fonte Nova para conceder entrevista coletiva. Na ocasião, o comandante admitiu que faltou capricho para acabar com o jogo: "Eu acho que executamos bem, mas talvez tenha faltado um pouquinho mais de capricho para definir a partida bem mais cedo. O desgaste não seria tão grande". O treinador ainda afirmou que com o volume de jogo apresentado no primeiro tempo, o Bahia poderia ter definido a partida: "Poderíamos ter feito dois ou três gols de diferença".

Durante a coletiva, Ceni foi questionado pelo motivo que o fez optar por Roger Gabriel em uma partida desta magnitude, que no momento que foi feita a alteração, estava empatada: "O Roger entrou em uma função que ele treinou ontem comigo, que foi na ponta do tripé, que não é exatamente a dele, já que geralmente eu treino ele na função do Cauly, mais centralizado, mas eu não queria tirar Cauly e Éverton sem ter um jogador técnico como ele em campo".

Quando questionado a respeito de um possível excesso de preciosismo da equipe em alguns lances da partida, Rogério afirmou que seria um excesso da parte dele falar sobre isso, mas que acredita que o time pode ser mais objetivo.

O próximo compromisso da equipe comandado por Rogério Ceni já acontece nesta quarta-feira, 7, às 21h30, na Arena Fonte Nova, contra o Itabuna, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Baiano de 2024. Caso vença a partida, será o quarto triunfo da equipe no Baianão e o quinto na temporada.