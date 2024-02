"Fazer o Bahia campeão", diz CEO do Grupo City em conversa com atletas | A TARDE

A pré-temporada do Bahia em Manchester está chegando ao fim. Na manhã deste sábado, 20, o clube divulgou um vídeo nas redes sociais do momento em que o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, conversou com a delegação tricolor. O encontro aconteceu em 10 de janeiro, segundo dia dos jogadores na Inglaterra.

Na conversa com os atletas, Soriano lembrou que era importante que o Bahia permanecesse na elite do futebol brasileiro e assumiu o compromisso de fazer o Esquadrão novamente campeão nacional.

“No último dia, vocês conseguiram deixar o Bahia na primeira divisão, e era muito importante. Agora, o nosso objetivo é outro, fazer o Bahia campeão. Não dá para dizer se vai demorar um ano, dois ou três, não sei, mas vamos fazer isso, o meu compromisso, do grupo, é esse, fazer o Bahia campeão”, afirmou o CEO.

“Vocês conheceram hoje [dia 10 de janeiro] os jogadores do Manchester City, todo mundo muito feliz, ganhamos tudo esse ano, mas não é assim. Para ganhar a Champions League, perdemos muitas vezes. Mas o mais importante é ter paciência, trabalho, consistência. Vamos tentar continuar a ganhar tudo. Vamos nos ver por aqui”, complementou.

O time principal do Bahia retorna para Salvador neste domingo, 21, após um período de onze dias de preparação no centro de treinamento do Manchester City. Soriano ainda fez questão de deixar claro que não se tratava de uma visita, mas que o clube inglês é a casa do Bahia na Europa.

“Sejam bem-vindos, essa é a sua casa. É muito importante para nós que vocês entendam isso. Não é que vocês estão convidados na casa de alguém, o City Football Group, o Manchester City é a casa de vocês, sua casa na Europa”, declarou o mandatário.

Enquanto a equipe principal não volta, o time alternativo entra em campo neste domingo, 21, contra o Atlético. A bola rola a partir das 16h no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, para a partida da 2ª rodada do Campeonato Baiano.