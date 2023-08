Felipe Vieira fala sobre retorno e celebra: "Estamos no caminho certo“

Após três jogos fora do time titular, o lateral-esquerdo Felipe Vieira esteve entre os onze iniciais na vitória Rubro-Negra por 1 a 0 diante do Ceará, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão.

O defensor comemorou a sua volta a equipe e agradeceu aos profissionais do clube que viabilizaram sua recuperação.

"A minha volta eu só tenho a glorificar a Deus, aos profissionais aqui do clube que fizeram uma recuperação goriosa. E coroar essa vitória com essa torcida é maravilhoso. É manter os pés no chão que não tem nada ganho, tem muito campeonato pela frente e estamos no caminho certo", disse Vieira a Rádio Sociedade.

Com o resultado positivo, o Vitória permanece na vice-liderança da Segundona com 44 pontos ganhos, um a menos que o líder Sport Recife.

O próximo compromisso do time comandado por Léo Condé será contra o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira, 18, no Barradão, pela 24ª rodada.