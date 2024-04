Ferretti: "Arena Multiuso será casa do Bahia para esportes olímpicos" | A TARDE

Presidente da associação do Bahia, o ex-goleiro Emerson Ferretti comentou sobre a construção da Arena Multiuso. A ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira, 1º, pelo prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil), no Parque dos Ventos.

"Fomentar o esporte é sempre importante, agora nós vamos ter a oportunidade de ter um ginásio que é uma carência da cidade há algum tempo. Essa carência vai ser preenchida com um equipamento de muita qualidade e que vai atender muitas modalidades esportivas que hoje sentem falta de um espaço para poder ter seus eventos, suas competições", disse Ferretti.

O mandatário destacou que o Bahia está criando modalidades olímpicas e que o ginásio também funcionará como casa do clube. "A gente está muito feliz, ainda mais nesse momento do Bahia, que a gente está criando as nossas modalidades olímpicas, é uma nova fase dentro do clube que vai investir no projeto olímpico e esse ginásio vem para nos ajudar porque vai ser a casa do clube", completou.

Questionado sobre as possíveis modalidades que o Bahia irá apresentar, Emerson afirmou que o projeto ainda está em fase de estudo, mas que pretende anunciar novidades ainda em 2024.

"O ano passado só tinha o futebol e o futebol foi transferido para a SAF e aí a gente tem que criar do zero todas as modalidades. A gente está fazendo com muita calma, com muito estudo, mas a gente quer apresentar ainda esse ano já algumas modalidades", pontuou.

O presidente revelou também que o local para a construção do centro de treinamento já está escolhido, decisão importante para o futuro do projeto poliesportivo do Tricolor. A Arena Multiuso será climatizada e terá capacidade para 16 mil pessoas, fazendo com que a capital baiana volte a ser um local de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais. O equipamento deverá suprir a necessidade uma estrutura desse porte, desde a demolição do Balbininho, em Nazaré, em 2010.

"A gente tem trabalhado nesse projeto olímpico desde dezembro, mesmo antes da posse, a gente já esteve com o prefeito, já conversamos, já temos um local escolhido para construir nosso centro de treinamento olímpico, mas ainda está em fase de estudo. Vamos trabalhar para que dê certo, esse é o primeiro passo", apontou.

No futebol, o Bahia saiu atrás do Vitória na final do Campeonato Baiano. O time perdeu no Barradão por 3 a 2 e terá que reverter a vantagem rubro-negra para ser campeão. Ferretti destacou que a disputa está aberta.

"Expectativa de reverter o resultado. O resultado não foi bom para nós, mas ainda tem um jogo, dentro da nossa casa. A gente tem todas as condições de poder reverter o resultado e sair com o título. Está em aberto, tem uma vantagem para o nosso rival, mas o título está em aberto", finalizou.