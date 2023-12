Ferretti deve ser empossado como presidente do Bahia na próxima semana | A TARDE

O novo presidente da Associação do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, eleito no último sábado, 2, com 1.089 votos, deve ser empossado no próximo dia 14, em cerimônia da Arena Fonte Nova. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo Portal A TARDE.

A posse do presidente eleito é feita pelo Conselho Deliberativo (CD) atual, presidido por Leonardo Martinez, que também concorreu à presidência do clube. Em conversa com o Portal A TARDE, ele revelou que Emerson Ferretti o procurou e a data que ficou em consenso foi 14 de dezembro, que será divulgada oficialmente em breve.

Nesse meio tempo, o atual presidente do clube, Guilherme Bellintani, tem conversado com Ferretti e seu vice, Paulo Tavares, para dar andamento ao processo de transição. Eles assistiram juntos a derrota do Bahia para o América-MG, em Belo Horizonte.