"Fico feliz por terminar bem a temporada", diz Vitor Hugo | A TARDE

Com drama, emoção e apoio da fiel torcida, o Esquadrão de Aço se safou do rebaixamento. Com autoridade, o Bahia goleou o Atlético-MG por 4 a 1, na Arena Fonte Nova, e confirmou sua permanência na elite em 2024. Um dos titulares da equipe foi o zagueiro Vitor Hugo. Após a partida, defensor conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE na zona mista da Arena Fonte Nova.

Inicialmente o camisa 31 do Bahia comentou sobre a cobrança interna do elenco. Confiante, o defensor buscou motivar os companheiros e ressaltou que a concentração foi fator determinante para a conquista do resultado diante do Galo mineiro.

"A gente estava se cobrando bastante e pedindo para eles esquecerem dos outros resultados. Tínhamos que focar no que estava ao nosso alcance, que era fazer uma grande situação aqui e fazer o nosso resultado. Isso eu acordei hoje com uma certeza tão grande que, independente dos outros resultados, a gente ia ganhar hoje aqui, mesmo a maioria falando que não, tentei passar essa energia para o pessoal também. Todo mundo que a gente conversava, eu falava, vamos focar só aqui, esquece lá que as coisas vão acontecer. Vamos fazer a nossa parte aqui dentro de casa, que a gente não tem feito, a gente não fez contra o São Paulo, a gente não conseguiu fazer contra a América lá também. Vamos fazer a nossa parte aqui, independente dos outros resultados, vamos sair com essa abertura. E hoje Deus abençoou e conseguimos fazer um grande jogo, não só em número de gols, uma atuação bem sólida. Estavam todos muito concentrados e focados no mesmo objetivo, que era manter", disse VH.

Contratado com status de referência no elenco azul, vermelho e branco, Vitor Hugo viveu momentos de instabilidade com a camisa do Esquadrão, ao ponto de ter sua chegada questionada por parte da torcida. Ele reconhece as dificuldades e se mostra satisfeito com seu desempenho na reta final da Série A. Ele crê que a equipe se fortaleça mais para a temporada 2024 e projeta um bom trabalho do Grupo City na montagem do elenco.

"Fico feliz por terminar bem a temporada. A gente sabe que o começo não foi o que a gente esperava. Eu fico lisonjeado de ter chegado como uma das referências do elenco. E eu acho que o Bahia merece, cara. O Bahia merece jogadores disso pra mais. O Bahia tem condições, ainda mais agora com essa parceria com o City. Acho que vai reforçar ainda mais esse elenco aí e ano que vem a gente vai estar muito mais bem preparado pra esse campeonato que é tão difícil como o brasileiro. Porque do mundo eu acho que são poucos que estão nesse nível aqui de tantos times, no mesmo nível assim, brigando pelo título, por Libertadores, essas coisas, acho que a gente vai reforçar e fazer um grande ano que vem", concluiu.

Na classificação final do Brasileirão, o Bahia terminou na 16ª colocação, com 44 pontos somados, com 12 triunfos, oito empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 38%.