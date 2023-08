Fim da novela tricolor: Luciano Juba já está em Salvador

Após cumprir até o último dia do seu contrato com o Sport, o meio-campista Luciano Juba, de 24 anos, já está em Salvador, conforme apurado pelos Portais A TARDE e MASSA!. O atleta estava treinando separado do elenco do clube pernambucano desde terça-feira, 29.

O meia, que já acertou contrato de quatro anos com o Tricolor e se apresentará nesta sexta-feira (1), no CT Evaristo de Macedo. Para fazer sua estreia, ele só precisará ser registrado no BID da CBF até amanhã, ficando à disposição para encarar o Vasco, no domingo (3), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

O jogador chama atenção pelos seus números nesta temporada em Recife. Foram 20 gols e 17 assistências. Além disso, disputou 53 dos 56 jogos do ex-clube em 2023.

A expectativa é que o atleta sirva como opção para o encontro contra o time carioca, impulsionado pela ausência do meia Caully entregue ao departamento médico do Tricolor, sem previsão de retorno.