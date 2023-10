Flamengo x Bahia: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos | A TARDE

Na tarde desta terça-feira, 3, a CBF divulgou os áudios da cabine do VAR da partida entre Flamengo x Bahia, valida pela 25 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca venceu por 1 a 0, em gol de pênalti convertido pelo atacante Pedro. Jogadores do Bahia questionaram outras decisões da equipe de arbitragem.

O pênalti foi marcado diretamente pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio. Como de praxe, a marcação passou por checagem do árbitro de vídeo. Na análise, a equipe de árbitros concordam com a marcação.

"O defensor do Bahia teve intenção? Não. Mas será que ele não foi imprudente? Que não tem atenção? Ele não teve atenção de que havia um atacante chegando. Esse é o detalhe importante da regra. Quem jogou a bola primeiro? O atacante. O atacante vai com a ponta do pé para frente. Ele não vai com a sola. Ele vai com o bico do pé para tirar a bola e recebe o chute no pé. É um chute com falta de atenção, consideração e não teve preocupação. E não foi um contato mínimo. Foi um chute que seria na bola", afirmou Wilson Luiz Seneme, Chefe de arbitragem da CBF.

DIÁLOGO DA MARCAÇÃO DO PÊNALTI PARA O FLAMENGO:

SALA DO VAR: Vamos ver. Aqui, ponto de contato. O Atacante joga a bola, vamos ver se tem contato. O atacante joga, vamos ver se o defensor tem o contato.

SALA DO VAR: Ok. Aqui, ele chuta o pé. Me dá 30%, looping em 30%.

SALA DO VAR: O contato já tem, me dá em 50%, 50%, velocidade normal.

SALA DO VAR: Pênalti está confirmado, tá, Sávio? A gente vai ver o APP, tá? O pênalti está confirmado.

SALA DO VAR: Segue. Habilitado, habilitado. Agora próxima

SALA DO VAR: Tem uma possível mão do número 4 [Léo Pereira], tá? E tem uma possível falta no goleiro [Marcos Felipe]. Uma possível mão agora.

SALA DO VAR: Não toca na mão, toca na cabeça dele.

SALA DO VAR: Só vê se ele não está em posição de impedimento, esse jogador.

SÁVIO PEREIRA SAMPAIO: Para mim, tudo normal no goleiro, mas dá uma checada.

SALA DO VAR: Habilitado, todos habilitados. Solta por...Eu quero ver a possível falta no goleiro agora.

SALA DO VAR: Me dá a câmera baixa. Goleiro joga, não tem contato. Não temos falta.

SALA DO VAR: Pênalti confirmado.

Outro lance polêmico discutido foi o que gerou a expulsão do zagueiro Kanu. Após passe errado de Vítor Hugo, Gerson estava em direção ao gol de Marcos Felipe e foi parado com falta pelo capitão Tricolor.

O árbitro central Sávio Pereira Sampaio marca a falta e dá o cartão amarelo ao defensor do Bahia. Em seguida, o VAR é acionado para realizar mais uma checagem. Após a análise, o cartão amarelo foi anulado para aplicação do vermelho.

"Puxou, puxou em cima. Temos uma possibilidade de DOGSO. Ele não tem direção, mas tem o domínio total da bola para vir e arrematar o gol cara a cara com o goleiro. Tem todos os elementos para um possível DOGSO. Sugiro revisão para possível DOGSO" (iniciais em inglês de “"eny an obvious goal scoring opportunity" - "impedir a oportunidade de marcar um gol evidente").

Wilson Luiz Seneme, Chefe de arbitragem da CBF, concordou com a expulsão de Kanu, do Bahia.

"Se a gente para no momento da infração, faz duas colocações aqui: o goleiro tinha possibilidade de jogar essa bola agora? Não. Fora o defensor que acabou sendo expulso, havia outro defensor com possibilidade de disputar essa bola? Não. A distância que eles tinham era muito grande para poderem disputar", comentou Seneme.

"Outro ponto é a direção da jogada. Uma coisa é a direção quando a jogada está na lateral. Se o Gerson e o Kanu estivessem na ponta da área, e o Gerson na mesma direção, eu diria que não há oportunidade de gol. Porque ele ia ter que dominar a bola, fazer uma nova ação para depois ficar de frente para o goleiro. Mas eles então numa região centralizada da área, o próximo passo do Gerson era ficar de frente para o goleiro. Por isso claramente se transforma em oportunidade clara de gol. Porque os quatro elementos: distância, direção, controle da bola e número de defensores, se completam em 100%. A chamada para revisão foi absolutamente correta pelo VAR", explicou.

DIÁLOGOS NO LANCE DA EXPULSÃO DE KANU:

SALA DO VAR: Cartão amarelo para o número 4 [Kanu], tá?

SALA DO VAR: Chegando um possível DOGSO [impedir a oportunidade de marcar um gol evidente], tá?

SALA DO VAR Ok, ele teria mais uma posição e encararia o goleiro, ok? Por mais que não tenha direção...me a de trás do gol.

SALA DO VAR: Ele não tem direção, mas tem o domínio total da bola pra vir e arrematar o gol cara a cara com o goleiro. Tem todos os elementos para um possível DOGSO.

SALA DO VAR: Sávio, sugiro revisão para possível DOGSO.

SALA DO VAR: Vou te dar a foto. Nós temos direção, controle da bola, proximidade da área e o próximo passe era encarar o goleiro. Vou te largar um looping.

SALA DO VAR: Olha a direção, a bola está totalmente dominada por ele. E dá essa aqui, a grua, também. Fecha os quatro elementos, ok?

SÁVIO PEREIRA SAMPAIO Ok, fechou. Total domínio, ok. Perna boa.

SÁVIO PEREIRA SAMPAIO: Ok, vou mudar a minha decisão e expulsar o zagueiro

Outro lance analisado pelo VAR ocorreu no primeiro tempo. Bruno Henrique foi derrubado por Yago Felipe fora da área. Inicialmente, Sávio Pereira marcou pênalti, contudo foi avisado pelo árbitro de vídeo que a falta foi fora da área e voltou atrás da decisão inicial.