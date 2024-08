Fluminense x Bahia: Rogério Ceni convoca 24 para jogo no Maracanã

Rogério Ceni orienta o elenco do Bahia durante atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia divulgou no início da tarde deste domingo, 4, a lista de jogadores convocados para a partida contra o contra o Fluminense, marcado para às 16h, no Maracanã, válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni relacionou 24 jogadores para a viagem ao Rio de Janeiro. O volante Rezende e o atacante Ademir estão acometidos por lesão e seguem em tratamento. Por opção da comissão técnica, o zagueiro Marcos Victor ficou de fora da lista.



Vindo de dois empates consecutivos no Brasileirão, o Esquadrão de Aço ocupa a 7ª posição e soma 32 pontos.

Confira os relacionados para pegar o Fluminense:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias;

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Carlos de Peña, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Thaciano e Yago Felipe;

Atacantes: Biel, Everaldo, Luciano Rodríguez Rafael Ratão e Tiago;