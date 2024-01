Fora dos planos do Bahia, Jacaré recusa proposta do Sporting Cristal | A TARDE

Tendo recusado a proposta do Sporting Cristal, Vitor Jacaré encerrou as negociações com o clube peruano devido aos valores oferecidos que não atenderam suas expectativas. No entanto, essa reviravolta não altera seu destino em relação ao Bahia, já que o atacante permanece fora dos planos do Tricolor para o ano de 2024.

Com propostas de outros clubes em mãos, Jacaré está prestes a decidir seu futuro nos próximos dias. Tudo indica que ele poderá defender uma equipe que competirá na Série B nesta temporada. Apesar do contrato vigente até o fim de 2024, ambas as partes estão alinhadas quanto à saída, o que indica que o Bahia não irá dificultar a negociação.

O Bahia é o clube que Jacaré, de 24 anos, mais atuou na carreira. Em dois anos, ele soma 80 partidas, com 12 gols e sete assistências.