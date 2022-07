Gabriel Noga é oficializado como novo reforço do Bahia

O Bahia ganhou um novo nome para reforçar o sistema defensivo do clube. O zagueiro Gabriel Noga, de 20 anos, foi anunciado nesta quarta-feira, 27, pelo Esquadrão de Aço.

Revelado pelo Flamengo, o jovem defensor havia sido emprestado ao Atlético-GO no início deste ano. Pelo Dragão, Noga participou de três jogos e ainda marcou um gol. Ele chega ao Bahia também por empréstimo, até o final da temporada.

Noga estreou pelo profissional do Rubro-Negro carioca em 2020, com apenas 18 anos, e fez parte da campanha do título brasileiro. Em 2021, o zagueiro chegou a participar de partidas da Libertadores e novamente do Brasileirão.

Pelo Tricolor, ele disputará posição com Luiz Otávio, Ignácio, Didi, Gabriel Xavier e Zé Vitor. Anteriormente, outras opções como Henrique e Gustavo Henrique deixaram o plantel.