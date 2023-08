Gabriel Xavier lamenta empate com o Corinthians: "É frustrante"

Um dos destaques individuais do Bahia no empate sem gols contra o Corinthians no últomo sábado, 22, o zagueiro Gabriel Xavier concedeu entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova após a partida.

O defensor comentou sobre o resultado diante de mais de 40 mil torcedores. Ele enalteceu o apoio da torcida e se diz frustrado com o empate.

"É frustrante. A gente sabe da partida que nós fizemos, tivemos uma semana cheia pra trabalhar os nossos erros dos últimos jogos, também continuar com as nossas virtudes. É triste ver o apoio da torcida, essa massa incrível que nos ajuda todo jogo. Infelizmente não conseguimos o triunfo, mas o ponto positivo foi não ter levado gol", disse.

Para Gabriel, o Bahia teve um bom volume de jogo, porém não converteu as jogadas criadas em gols.

"O torcedor e todo mundo viu como a gente conseguiu jogar eles pra trás, ter posse de bola e criar várias jogadas. Infelizmente o gol não saiu. Vamos trabalhar porque já temos outro grande jogo no no domingo", pontuou

O momento é de pressão. São sete jogos sem vencer e cada vez mais o time se aproxima da zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no domingo, 29, fora de casa, às 11h, contra o São Paulo. Gabriel Xavier já projketa este confronto.

"A gente se cobra muito. Estamos buscando melhorar e evoluir pra que a performance positiva se resulte em triunfo. Não veio, mas a gente sabe da cobrança, não tá fácil, não é aquilo que nós queríamos e nem a performance aonde a gente deveria estar. Mas, vamos trabalhar pra mudar esta situação", comentou.

Gabriel Xavier atribui o bom momento individual ao trabalho em equipe feito pelo clube e aos companheiros de time.

"É agradecer a todo o estafe, a equipe, os jogadores, todos os companheiros que nos fazem evoluir e continuar trabalhando, o caminho é esse", concluiu.