Gabriel Xavier tem contrato renovado até 2027 | A TARDE

O Esporte Clube Bahia anunciou a extensão de contrato do zagueiro Gabriel Xavier, até dezembro de 2027, nesta terça-feira, 27. O jovem defensor, de 22 anos, vem sendo mais utilizado pelo treinador Rogério Ceni nesta temporada, e já acumula 47 jogos pelo Esquadrão, além de dois gols marcados.

Cria da base do Esquadrão, Gabriel foi um dos destaques da campanha do time sub-20 na Copa do Brasil de 2020, tendo chegado às finais contra o Vasco e até marcado um gol na decisão.



Em 2023, sua temporada com mais jogos pelo profissional, foram 24 partidas disputadas. Este ano, Gabriel entrou em campo seis vezes e marcou um gol.