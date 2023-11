Gilberto admite atuação ruim diante do São Paulo: "Não fomos bem" | A TARDE

Após a derrota do Bahia para o São Paulo, o lateral-direito Gilberto concedeu entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova. O gol do jogo, que complicou o Tricolor Baiano na luta contra o rebaixamento, foi marcado por Caio Paulista, aos 51 minutos do segundo tempo.

Inicialmente, Gilberto reconheceu as dificuldades do jogo e admitiu que o Bahia não foi bem diante do tricolor paulista. Ele já projetou o confronto diante do América-MG, neste domingo, 3, às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

"Sabíamos que o jogo de hoje seria difícil. A gente tentou criar as oportunidades, principalmente no segundo tempo e no primeiro tempo não fomos bem. Conversamos bastante no vestiário, sabíamos das dificuldades, mas melhoramos no segundo tempo. E agora é levantar a cabeça, porque temos dois jogos e precisamos focar para buscar o triunfo fora de casa", disse o lateral.

Nos últimos dois jogos em casa, o Bahia sofreu gols nos minutos finais e perdeu pontos importantes na briga para escapar do Z-4. Gilberto pediu foco a equipe nas decisões que vem pela frente.

"A gente não tem que pensar nesse tipo de coisa, futebol é jogado jogo a jogo. A gente conseguiu um grande triunfo no último jogo. Infelizmente acabamos perdendo hoje contra o São Paulo, mas a gente não tem que se prender a isso. A gente tem que levantar a cabeça, trabalhar e focar no próximo jogo. Vencer e buscar o triunfo dentro de casa depois", concluiu