Goiás 4x6 Bahia entra na lista de jogos com mais gols do Brasileirão | A TARDE

Quem esteve presente no estádio da Serrinha, em Goiânia, no último sábado, 7, foi presenteado com um espetáculo repleto de gols e reviravoltas. Goiás e Bahia se enfrentaram pela 26ª rodada do Brasileirão e o duelo entrou para história como um daqueles jogos memoráveis. Ao todo, dez bolas na rede e presença garantida na lista dos jogos com mais gols na história do Brasileirão de pontos corridos.

Top 5 jogos com mais gols na história do Brasileirão de pontos corridos:



1- Bahia 4x7 Santos (2003)

2- Goiás 4x6 Bahia (2023)

3- Portuguesa 5x5 Figueirense (2008)

4- Athletico-PR 6x4 Vasco (2006)

5- Vasco 6x4 Goiás (2003)

O grande destaque da partida foi o centroavante Everaldo, que fez um hat-trick e encerrou um jejum de sete jogos sem marcar. Além dos gols, o camisa 9 ainda contribuiu com uma assistência. Gilberto, do meio de campo, Rafael Ratão e Biel também contribuíram para a chuva de gols. João Magno, Matheus Babi e Guilherme Marques, duas vezes, marcaram para o Goiás.



Muito criticado, Everaldo marcou três vezes e encerrou seca de sete jogos sem gols | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Além de entrar para a história como um dos jogos com mais gols da história do Brasileirão de pontos corridos, o confronto deste sábado colocou o Bahia como o time com mais gols marcados no segundo turno do Brasileirão. Ao todo, foram 16 gols em sete jogos, uma média de 2,3 gols por partida. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe marcou 11 gols em apenas quatro partidas.



Melhores ataques do segundo turno do Brasileirão:



1- Bahia: 16 gols (2,3 por jogo)

2- Vasco: 12 gols (2,0 por jogo)

3- Fluminense, Fortaleza, Athletico-PR e Coritiba: 9 gols (1,5 por jogo)

No fim, o resultado foi importante para o Bahia deixar a zona de rebaixamento, passando o próprio Goiás na tabela de classificação. Agora o Tricolor é o primeiro time fora do Z-4, na 16ª colocação, com 28 pontos em 26 jogos. Os comandados de Rogério Ceni voltam a campo no dia 18 de outubro contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.