Goleira do Bahia mira classificação: "Se manter na primeira colocação"

O Bahia derrotou o arquirrival Vitória por 2 a 1 no clássico Ba-Vi e permaneceu na ponta do Campeonato Baiano Feminino. Um dos destaques do jogo foi a goleira Lorrana. Ela defendeu uma penalidade e garantiu mais três pontos para as Mulheres de Aço.

A arqueira celebrou a importância de vencer seu primeiro clássico disputado como atleta profissional.

"Foi meu primeiro Ba-Vi e foi muito bom. Fiz uma participação boa. É gratificante defender um pênalti, fiquei muito feliz em poder ajudar meu time, ainda mais num clássico", disse Lorrana em coletiva.

O time Tricolor já mudou o foco e pensa no compromisso contra o Lusaca, marcado para esta quarta-feira, 22, às 10h, em Pituaçu, pela 5ª rodada do estadual. Lorrana revela que o objetivo da equipe é terminar a primeira fase na liderança.

"É um jogo difícil. A gente tem como meta continuar e permanecer em primeiro lugar. Amanhã temos que buscar os três pontos para encaminhar e se manter na primeira colocação", pontuou.

Lorrana fala da sua evolução profissional e credita o momento positivo aos profissionais que compõem o estafe do clube.

"Tenho evoluído e crescido, não só mentalmente, mas fisicamente e profissionalmente com toda a demanda que tem o Esporte Clube Bahia. A gente tem evoluído a cada jogo e a cada treino, pois os profissionais nos ajudam dia a dia".

Com 100% de aproveitamento, o Bahia é o líder do Campeonato Baiano Feminino, com 12 pontos somados em quatro jogos disputados.