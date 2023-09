Goleiro do Bahia é mais uma vez convocado para a Seleção Sub-15

O arqueiro Arthur Jampa, jogador do Bahia, recebeu novamente uma convocação para integrar a seleção brasileira sub-15. O nome do jovem goleiro foi incluído na lista de 23 jogadores anunciada nesta segunda-feira, 4, pelo técnico Dudu Patetucci. A seleção disputará dois jogos amistosos contra o Equador em 25 e 27 de setembro.

Os jogadores estarão concentrados na Granja Comary, localizada em Teresópolis, Rio de Janeiro, durante um período de 10 dias, do dia 18 ao dia 27 deste mês. Essa estadia tem como objetivo preparar a equipe para o Sul-Americano sub-15, agendado para novembro, na Bolívia. Vale destacar que o Brasil detém o título de campeão atual deste torneio continental.

Arthur Jampa se tornou parte do Bahia em 2021, quando entrou nas categorias de base do clube. Ele nasceu no dia 30 de março de 2008, e seu apelido "Jampa" é uma referência à sua cidade natal, João Pessoa, capital da Paraíba.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Arthur Jampa (Bahia), João Pedro (Santos) e Luiz Fernando (Palmeiras)

Laterais direitos: Heitor (Flamengo) e Vitor Ramon (Grêmio)

Laterais esquerdos: Denner (Corinthians) e Rafael (Santos)

Zagueiros: Carlos Daniel (Fluminense, Luis Eduardo (Grêmio), Pedro Paulo (Corinthians) e Renan (Vasco)

Meias: Caio Henriques (Fluminense), Danillo (Grêmio), Hendel (Atlético-MG), Kayque (Cruzeiro), Peter (Fluminense) e Tiago (Grêmio)

Atacantes: Davi Waisman (Flamengo), Fernando Pradella (Santos), Juan Francisco (Palmeiras), Nícollas (Corinthians), Pedro Augusto (Vasco) e Wesley Natã (Fluminense)