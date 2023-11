Guto Ferreira volta a Salvador e faz visita inusitada; entenda | A TARDE

O técnico Guto Ferreira, que acumula passagens pelo Bahia, está em Salvador e fez uma visita ao Centro Histórico na quinta-feira, 16. O treinador esteve mais especificamente no bairro da Saúde e visitou o 'Bar do Léo', que frequentou no ano pasado, quando estava no comando do Tricolor.

"Eu que agradeço todo carinho e toda atenção. A gente esteve aqui há pouco mais de um ano atrás e foi muito gostoso, divertido, estávamos batendo um papo agora e relembrando aquele momento", disse Guto.

´"A novidade inicial que você me trouxe foi para conhecer o chopp de vinho, que hoje é sucesso total, e hoje você apareceu com isso aqui [licor de chocolate], e pelo que eu sei e que você tem tido de sucesso, isso deve ser outro para arrebentar", falou o ex-treinador do Bahia

Em sua última passagem pelo Bahia, o treinador de 58 anos acumulou 15 vitórias em 32 jogos, mas acabou demitido em junho, com a equipe dentro do G4 da Série B. Neste ano, ele comandou Goiás e Ceará, com 20 vitórias em 37 jogos. Atualmente está desempregado.