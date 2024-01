Histórico! Bahia atinge a marca de 56 mil sócios | A TARDE

O Bahia alcança mais uma marca histórica em relação ao aumento de número de torcedores associados ao clube. Na tarde desta sexta-feira, 5, o clube divulgou que chegou a marca histórica de 56 mil sócios torcedores do Esquadrão de Aço.

Centenas de torcedores fizeram fila nesta sexta, na Arena Fonte Nova, para a associação da modalidade acesso garantido. O novo plano Esquadrão da Sorte também é um fator decisivo para este aumento, pois tem preços populares e atrativos aos torcedores com menor poder aquisitivo.

Desde 2022, o clube tem um aumento expressivo no número de sócios. A diretoria do Bahia almeja chegar a marca importante de 100 mil sócios, que seria o maior no Norte e Nordeste no quesito, e ultrapassaria alguns clubes do país.

Para se tornar sócio do Bahia de maneira online, o torcedor pode acessar o site do plano ou através do WhatsApp (71) 99900-5988. Caso opte em ir presencialmente, tem a opção da Central de Atendimento ao Sócio (CAS), na Arena Fonte Nova.