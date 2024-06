Influenciador do Bahia pede desculpa a Ademir após post: "Errei" | A TARDE

O influenciador do Bahia, Matheus Barbaço, usou as redes sociais para realizar um pedido de desculpas ao jogador do Esquadrão, Ademir. A publicação que gerou a retratação ocorreu após a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, quando o Bahia perdeu para o América-MG, em Belo Horizonte.

“Errei muito ao tecer comentários que feriram a integridade de nosso jogador e isso não pode acontecer, independentemente do que tenha passado no jogo. Nós que lidamos com a paixão da torcida e temos um alcance grande devemos ter o devido cuidado ao exercer nossa influência, usá-la sempre de forma construtiva, e eu não agi dessa forma na quele dia”, disse Barbaço.

Matheus Barbaço já se envolveu em uma polêmica parecida com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, que chegou a propor uma ação penal contra ele. Em maio de 2023, Barbaço utilizou o Twitter para se desculpar com Ednaldo após utilizar a plataforma para criticar o presidente.



Eu, MATHEUS FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO, gostaria de me retratar cabal e incondicionalmente das palavras que proferi, nesta mesma página, em desfavor de EDNALDO RODRIGUES GOMES no dia 22 de outubro de 2022; reconheço não serem verdadeiras as afirmações anteriormente… — Matheus Ba️rbaço (@matheusbarbaco) May 30, 2023

Ademir inclusive foi autor do gol do empate do Bahia em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no Brasileirão deste ano. O Tricolor é o segundo colocado do campeonato, com 14 pontos, atrás do líder Flamengo apenas no saldo de gols.

